Afrin'de Mehmetçik'ten mesaj var

Türkiye'nin sınır bölgelerimizdeki terör inlerini temizlemek için başlattığı operasyonla milletimiz tek yürek oldu. Camilerimizden selalar, dualar yükseldi, askerlerimizi uğurlamak için halk yollara dizildi elinde bayraklarla Mehmetçiği operasyona uğurladı. Anneler de boş durmadı, Mehmetçik terörle savaşırkan aç kalmasın, anne yemeklerinden mahrum kalmasın diye elleriyle yaptıkları sarmaları, börekleri askerlerimize yolladı, Duygulandıran görüntüler yaşandı. İşte tüm bunlara Afrin'de hainlerle çarpışan Mehmetçikten cevap geldi. Sosyal medyada yayınlanan videoda Mehmetçik, "Muharebe ortamında desteğinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederiz, desteğinizi her zaman bekliyoruz. Bütün annelerimizin ellerinden öperiz, varoldun! " diyerek teşekkür ediyor.
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