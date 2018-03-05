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Afrinde mehmetçik şefkati

04 Mart 2018, Pazar

Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı harekatı kapsamında teröristlerin tuzakladığı tüplerden sızan gazlardan dolayı zehirlenen hayvanları, kahraman Mehmetçik tedavi ediyor.

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verda verda

TÜRK MERHAMETLİDİR

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evet1
hayır0
cevapla 04.03.2018 22:49
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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