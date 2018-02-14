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Afrin yolundaki kahramanlardan mesaj

14 Şubat 2018, Çarşamba
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e düzenlenen operasyon için dün düzenlenen sevkiyatla birlikte bölgeye giden kahraman Mehmetçikler, A Haber mikrofonuna konuştu. Türk halkından bol bol dua beklediklerini söyleyen Mehmetçikler, Kızılelma hedefinin altını bir kez daha çizdi.
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Kızıl Elma Kızıl Elma

Kahraman Mehmetçiklerimiz Allah sizlerden razı olsun dualarımız daima sizlerle Allah sizleri korusun çok büyük kolaylıklar versin daima zaferlerle donatsın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.02.2018 17:43
osman osman

ALLAH orumuzun yardımcısı olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.02.2018 10:50
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