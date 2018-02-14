Afrin yolundaki kahramanlardan mesaj

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Kahraman Mehmetçiklerimiz Allah sizlerden razı olsun dualarımız daima sizlerle Allah sizleri korusun çok büyük kolaylıklar versin daima zaferlerle donatsın.
ALLAH orumuzun yardımcısı olsun
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