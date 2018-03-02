Afrin şehidinin telefonunda bulunan yürek yakan mesaj

Şehidin Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan babası Kenan Dinek (50) ile annesi Sezgül Dinek, sosyal medyadan öğrendikleri oğullarının şehadet haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Şehit Dinek'in sabah saatlerinde cephede çekilmiş son fotoğraflarını cep telefonu aracılığıyla ailesine gönderdiği, saatler sonra teröristlerle çıkan sıcak çatışmada şehit olduğu ortaya çıktı. Şehit askerin ailesine gönderdiği son fotoğraflarda "Biz öldük mü ki vatan bölünsün. Afrin'den Nazilli'ye selam olsun. M.D." ifadeleri yer aldı.
Afrin şehidinin telefonunda bulunan yürek yakan mesaj02 Mart 2018, Cuma
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ŞEHİDİM RAHAT UYU , BİZ BEKLERİZ VATANI , BU MİLLET AFEDER Mİ, SANA KURŞUN ATANI ........ CAN VERDİĞİN BAYRAĞIN TABUTUNA SARILMIŞ , SANA YÜCE YARADAN CENNETTEN YER AYIRMIŞ
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