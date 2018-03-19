Afrin merkezdeki coşku havadan böyle görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteklediği ÖSO birlikleri bu sabah Afrin İlçe merkezine girdi. 4 Milli akıllı mühimmatı kullanan Bayraktar SİHA’lar Afrin ilçe merkezindeki coşkuyu saniye saniye görüntüledi. Mehmetçik ve ÖSO birlikleri ilçe merkezinde hilal oluşturarak bu zaferi dualarla kutladı. Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde kazanılan bu tarihi başarı tüm Türkiye’de coşku ile karşılandı.
Afrin merkezdeki coşku havadan böyle görüntülendi18 Mart 2018, Pazar
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