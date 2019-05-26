Afrikalı çocuğun su sevinci duygulandırdı

Kamerun’da suyu gören bir çocuğun sevinci duygulandırdı. Türkiye Afrika’da açtığı su kuyularıyla yardım elini uzatıyor. Afrikalı bir çocuğun suda oynadığı anlar görüntülere böyle yansıdı ve izleyenleri duygulandırdı.
Afrikalı çocuğun su sevinci duygulandırdı26.05.2019 19:35
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