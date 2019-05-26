Afrikalı çocuğun su sevinci duygulandırdı 26.05.2019 19:35

Kamerun’da suyu gören bir çocuğun sevinci duygulandırdı. Türkiye Afrika’da açtığı su kuyularıyla yardım elini uzatıyor. Afrikalı bir çocuğun suda oynadığı anlar görüntülere böyle yansıdı ve izleyenleri duygulandırdı.