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Afrikalı çocuğun su sevinci duygulandırdı

26.05.2019 19:35

Kamerun’da suyu gören bir çocuğun sevinci duygulandırdı. Türkiye Afrika’da açtığı su kuyularıyla yardım elini uzatıyor. Afrikalı bir çocuğun suda oynadığı anlar görüntülere böyle yansıdı ve izleyenleri duygulandırdı.


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