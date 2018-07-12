Adnan Oktar'ın yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın aracını yol ortasında durduran polis yanındaki kadın ile birlikte gözaltına aldı. Oktar'ın yakalanma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde kaçma girişiminde bulunan Oktar'ını aracı yol ortasında durduran polis, Adnan Oktar ve yanındaki kadını gözaltına alıyor.Oktar, Kandilli'deki evine geldiğinde kapıdaki polisleri gördü. Adnan Oktar, kaçarak Sarıyer'e doğru ilerledi.
Oktar'ın peşine takılan polis ekipleri, Maslak'ta operasyon yaptı. Adnan Oktar'ın aracının önü polisler tarafından kesildi.
Araçtan indirilen Oktar ve yanındaki kadın gözaltına alındı. Kelepçelenen Adnan Oktar ve yanındaki kadın polis aracına bindirildi.
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