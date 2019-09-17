Adnan Oktar'a kediciklerden destek! Duruşmayı takip etmek için gelen çok sayıda "kedicik" kamerada 17.09.2019 14:35

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan davaya Silivri'de başladı. Duruşma salonuna önce avukatlar ile tutuksuz sanıklar alınırken, duruşmayı takip etmek için gelen çok sayıda "kedicik" ise daha sonra salona alındı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna da aralarında bulunduğu 261 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı.

Sanıklar, 10'ar kişilik gruplar halinde duruşma salonuna alınırken, Adnan Oktar, Tarkan Yavaş ve Oktar Babuna ayrı olarak salona alındılar.

SANIKLARIN KİMLİK TESPİTİ YAPILIYOR

Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan, örgütten ayrılan Fırat Develioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda müşteki de davaya katıldı. Adnan Oktar'ın en ön sırada oturtulduğu duruşmada tutuklu sanıkların kimlik tespiti yapılıyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülecek olan duruşma öncesi, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Salonun bulunduğu alanın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.

KEDİCİKLER SİLİVRİ'DE

Duruşma salonuna önce avukatlar ile tutuksuz sanıklar alınırken, duruşmayı takip etmek için gelen çok sayıda "kedicik" ise daha sonra salona alındı.