Adli Yıl Açılış Töreni'nin Külliye'de yapılmasına yönelik eleştirilere Metin Feyzioğlu'dan tokat gibi yanıt 21.08.2019 18:14

Adli Yıl Açılış Töreni'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmasına yönelik eleştiri cevap veren Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Rahmetli Demirel ve Ecevit başbakanlıkta yargı reformu paketi açıkladı. Önemli bir paketti. Şimdi Başbakanlık yok Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var. Eee bunu kim açıklayacak. Devletin en üst makamı kimse çıkar 82 milyonun karşına açıklar ve taahhüt eder. Siz o taahhüt yerine getirilmezlerse hesap sorun. Nerede açıklanacaktı sizin evinizde mi açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Adli Yıl Açılış Töreni'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmasına yönelik eleştiri cevap veren Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Rahmetli Demirel ve Ecevit başbakanlıkta yargı reformu paketi açıkladı. Önemli bir paketti. Şimdi Başbakanlık yok Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var. Bunu kim açıklayacak? Devletin en üst makamı kimse, çıkar 82 milyonun karşına açıklar ve taahhüt eder. Siz o taahhüt yerine getirilmezlerse hesap sorun. Nerede açıklanacaktı sizin evinizde mi açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacağını açıklamasının ardından çok sert eleştirilere mazur kalmıştı. Metin Feyzioğlu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu ve bu eleştirilere, "Rahmetli Demirel ve Ecevit başbakanlıkta yargı reformu paketi açıkladı. Önemli bir paketti. Şimdi Başbakanlık yok Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var. Eee bunu kim açıklayacak. Devletin en üst makamı kimse çıkar 82 milyonun karşına açıklar ve taahhüt eder. Siz o taahhüt yerine getirilmezlerse hesap sorun. Nerede açıklanacaktı sizin evinizde mi açıklayacak." cevabını verdi.

"YARGI REFORMU PAKETİNİ DESTEKLEMEK MİLLİ BİR GÖREVDİR"

"Siz gerçekten yargı reformu paketinin çıkmasını istiyor musunuz? Dünyaya bakıyorum FETÖ, PKK, DHKP-C öyle bir algı operasyonu kurmuş ki 'Türkiye diktatörlüktür' 'Türkiye hukuk devleti değildir' 'yargı reformu aldatmacadır' diyorlar. Bunun peşine diyecekler ki Türkiye'ye müdahale zemini oluşturmuştur. Yargı reformu paketini desteklemek milli bir görevdir. Diyorlar ki sen niye değiştin ben dün de aynısını söylüyordum. Sözlerimizde bir değişiklik yok. Doğruyu konuşarak bulacağız.

"EVİNİZDE Mİ AÇIKLAYACAK"

Yargı reformu strateji belgesi ilan edilirken de niçin Külliye'de cumhurbaşkanı ilan ediyor? Diyorlar. Rahmetli Demirel ve Ecevit başbakanlıkta yargı reformu paketi açıkladı. Önemli bir paketti. Şimdi Başbakanlık yok Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var. Eee bunu kim açıklayacak. Devletin en üst makamı kimse çıkar 82 milyonun karşına açıklar ve taahhüt eder. Siz o taahhüt yerine getirilmezlerse hesap sorun. Nerede açıklanacaktı sizin evinizde mi açıklayacak.

"YERDEN YERE VURUYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları kurumuna gidiyor arkadaşlarımız kurulun başkanvekiliyle toplantı yapıyor onu instagrama koyuyor sorun yok. Cumhurbaşkanının olduğu yere gidiyor orda sorun var. Bunun yanı sıra Bir başka partinin vekilleriyle fotoğraf veriyorsunuz. Ama vatandaşların hukuka ilişkin şikayetlerini gidermek için sayın Cumhurbaşkanıyla görüşmesini yerden yere vuruyorsunuz. Bunların hiçbirini samimi bulmuyorum. Siyasi ve ideolojik içerikli eleştirilerdir."