Adana'da yaşanan kaza sonrası ilginç diyalog: "Bak hele, ben ölüyor muyum?" 24.04.2019 17:03

Adana'da kaza yapan araçta sıkışan yaralı sürücü, kazayı cep telefonu ile görüntülemeye çalışan kişiye, "Bak hele, ben ölüyor muyum?" diye sordu.