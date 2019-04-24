Haberler Web TV Adana'da yaşanan kaza sonrası ilginç diyalog: "Bak hele, ben ölüyor muyum?"

Adana'da yaşanan kaza sonrası ilginç diyalog: "Bak hele, ben ölüyor muyum?"

24.04.2019 17:03

Adana'da kaza yapan araçta sıkışan yaralı sürücü, kazayı cep telefonu ile görüntülemeye çalışan kişiye, "Bak hele, ben ölüyor muyum?" diye sordu.


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