Haberler Web TV Adana'da uyuşturucudan tutuklanan yaşlı çiftin sözleri şok etti: Gururumdan yüzümü kapatıyorum

Adana'da uyuşturucudan tutuklanan yaşlı çiftin sözleri şok etti: Gururumdan yüzümü kapatıyorum

13.02.2019 10:48

Adana'da uyuşturucu sattıkları ileri sürülen yaşlı karı koca tutuklandı. Kocanın "Ben satmıyorum, kanser olduğum için içiyorum", eşinin ise "Gururumdan yüzümü kapatıyorum" demesi dikkat çekti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları