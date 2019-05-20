Adana'da inanılmaz olay! Bekçiyi rehin alan cezaevi firarisi, polis operasyona başlayınca intihar etti 20.05.2019 15:34

Adana'da, bekçiyi tabancayla etkisiz hale getirip, iş yerine giren cezaevi firarisi, sabaha kadar uyudu. İş yerinden çıkan bekçinin ihbarıyla gelen özel harekat polislerinin 'Teslim ol' çağrısıyla uyanan firari, operasyon başladığı anda, "Ben tekrar cezaevine dönemem" diyerek, elindeki tabancayı başına ateşleyip yaşamına son verdi.