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Adana'da 4 yaşındaki çocuk tabancayla babasını vurdu

13 Aralık 2018, Perşembe

Adana'da, emekli uzman çavuş olan babasının tabancasıyla oynayan 4 yaşındaki Z.K., iddiaya göre silahın kazara ateş alması sonucu babası Kerim K.'yı vurarak ağır yaraladı.


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