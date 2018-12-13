Adana'da 4 yaşındaki çocuk tabancayla babasını vurdu

Adana'da, emekli uzman çavuş olan babasının tabancasıyla oynayan 4 yaşındaki Z.K., iddiaya göre silahın kazara ateş alması sonucu babası Kerim K.'yı vurarak ağır yaraladı.
Adana'da 4 yaşındaki çocuk tabancayla babasını vurdu13 Aralık 2018, Perşembe
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