Adaletin bu mu dünya! ODTÜ'lü İrem'in öldüğü 'damper kapağı' kazasında sürücü 4.5 ay sonra tahliye edildi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük, kaldırımda yürürken damper kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tutuklanan şoför ise 4.5 ay sonra tahliye edildi...
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü öğrencisi İrem Kütük, daha 21 yaşındaydı. Geçen yıl 26 Kasım'da yaşanan damper kazası, genç kızı hayattan koparttı. Tahir Kepenek yönetimindeki ODTÜ İç Hizmetler'e ait kamyonetin yana açılan kapağı, kaldırımda yürüyen İrem Kütük'e çarptı. Genç kız, hayata gözlerini kapadı. Kepenek ise tutuklandı. Soruşturma sonucu kaldırımda yürüyen İrem Kütük'ün herhangi bir kural ihlali yapmadığı, sürücünün ise kusurlu olduğu saptandı.
SÜRÜCÜ SERBEST...
Kepenek hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 15 Nisan'da görülen 3'üncü duruşmada tutuklu sanık Kepenek'in, kazadan yaklaşık 4.5 ay sonra kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliye edildiği ortaya çıktı.
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