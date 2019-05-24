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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili açıklama

24.05.2019 11:47

YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Karar verildi, milletin hakemliğine gidilecek." dedi. Gül, süresiz nafakanın adil olmadığını belirterek çalışmada sona gelindiğini açıkladı.


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