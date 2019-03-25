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Adalet Bakanı Gül: Mansur Yavaş seçilirse Ankara'da belediyeyi HDP yönetecek

25.03.2019 12:34

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Örtülü bir şekilde, HDP'nin bir şekilde belediye meclisine taşınmasına milletimiz izin vermeyecektir. HDP'nin kendi amblemiyle çıkmayıp CHP gibi bir partinin içinden çıkması, İYİ Parti gibi milliyetçi görünümlü bir partinin içinden çıkması, bu millete karşı ahlaki olmayan bir tutumdur." dedi. Ayrıca Bakan Gül, "1 Nisan'dan sonra Sayın Yavaş seçilirse Ankara'da belediyeyi HDP yönetecektir." diye konuştu.


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