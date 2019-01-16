Şeyma Subaşı ile Fransız DJ Guido Senia'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı... Tulum'dan sonra Tayland'da bir araya gelen Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın yan yana olduğu video, Guido'nun ikizinin eşi tarafından paylaşıldı. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile Fransız Guido Senia'nın görüştüğü artık aile tarafından da saklanmıyor. Ancak videoda dikkat çeken bir detay var; tüm paylaşımlar renkliyken, Şeyma Subaşı ile Fransız DJ'in açık açık göründüğü bu video siyah - beyaz...
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ile adı geçen Fransız DJ Guido Senia'nın ikizi her şeyi ele verdi...16 Ocak 2019, Çarşamba
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