Abdurrahim Albayrak müjdeyi verdi! Falcao yüzde 99 Galatasaray'da... 17.08.2019 11:41

Galatasaray 2. Başkanı Albayrak yenilgi sonrası önemli açıklamalar yaptı. Monaco 2. Başkanı Petrov’la çok iyi şeyler konuştuk. Başkanları da en kısa sürede gelip Cengiz Başkan ile yemek yiyecek. Yüzde 99 Falcao için taraftarların içi rahat olsun. Falcao'nun benimle olan fotoğrafını yanlışlıkla servis ettik . Ama bende çok fotoğraf var... 2. Başkan Petrov'la da var

G.Saray 2. Başkanı Başkanı Abdurrahim Albayrak, Denizlispor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Albayrak maç ile ilgili olarak "Eksiklerimiz vardı. Önümüzdeki haftadan itibaren seri galibiyetlere başlayacağız. Bunu nazar boncuğu olarak görüyoruz" dedi.

MONACO İLE İLİŞKİMİZ HARİKA

FALCAO transferine de değinen Albayrak şu ifadeleri kullandı: Monaco İkinci Başkanı Petrov'la inanılmaz iyi şeyler konuştuk. Monaco çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia.​

MONACO BAŞKANI GELECEK

Kardeş kulüp ilan ettik biz. En kısa zamanda Monaco başkanı da buraya gelecek ve başkanımız Mustafa Cengiz'le beraber dostluk yemeği yiyeceğiz. Monaco ile çok transferler yapacağız.

FOTOĞRAFI BEN VERMEDİM

YÜZDE 99 herkes Falcao transferi için rahat olsun. Fotoğrafı ben vermedim. Birisi tarafından verildi bende çok üzüldüm. Bende daha çok fotoğraf var. 2. başkan Petrov'la da fotoğraflarımız var