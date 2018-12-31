ABD'nin PKK/YPG’ye verdiği silahlara ne olacak? ABD'li subayların raporu "pes" dedirtti! 31 Aralık 2018, Pazartesi

ABD'nin Suriye’ye terör örgütü PKK/YPG’ye uçaklarla, TIR’larla taşıdığı silahlar ne olacak? Soruyu henüz net bir dille cevaplayan yok ama silahlar ABD'li askerlerden teröristlere anı olarak kalacak gibi görünüyor. Öyle ki, bölgede görev yapan ABD'li komutanlar, Pentagon’a bu yönde bir rapor sundu ve buna bir de gerekçe gösterdiler. İşte o "pes" dedirten rapor…