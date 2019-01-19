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ABD'li senatör Graham: Türkiye'ye söz verdik YPG Münbiç'ten çekilecek

19 Ocak 2019, Cumartesi

Dün Başkan Erdoğan ile görüşen ABD'li senatör Lindsey Graham, A Haber'e özel çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD'li senatör, "Türkiye'ye söz verdik YPG, Münbiç'ten çıkacak. 2016 yılında YPG'nin sorun teşkil edeceğini söylemiştim. Türkiye'yi kötü bir durumda bırakmamalıyız. YPG konusunda Türkiye'nin endişelenmesine gerek yok. Eğer sorun oluştururlarsa Suriye'ye geri dönüp YPG/PKK ile savaşmalıyız." ifadelerini kullandı. ABD'li senatör, Suriye'den plansız olarak çekilmenin kaos yaratacağını ifade etti ve tampon bölge ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye asıl geliş sebebini A Haber canlı yayınında açıkladı ve ABD Başkanı Trump'a YPG/PKK terör örgütü ile ilgili söylediklerinin perde arkasını ilk kez anlattı.


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