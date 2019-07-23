ABD'li oyuncu Lindsay Lohan açıkladı: Türkçe öğreniyorum... 23.07.2019 16:49

ABD’li ünlü oyuncu Lindsay Lohan, Avustralya’da katıldığı panelde Türkçe öğrendiğini açıkladı. Avustralya'daki hayranlarını Instagram’dan yayımladığı bir video ile selamladı. 33 yaşındaki ünlü aktristin videoda akıcı bir Avustralya aksanı kullanması dikkat çekti. ABD’li oyuncu 2017 yılında Suriyeli mültecileri ziyaret etmek için Türkiye’ye gelmiş ve o dönemde, ABD Başkanı Donald Trump’ı ve büyük devletleri hedef alarak, “Dünya 5’ten büyüktür” ifadesini kullanmıştı.