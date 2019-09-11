ABD'li komutanlar Akçakale'deyken sınırda teröristler görüldü 11.09.2019 19:09

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson’un, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulundukları sırada sınırın diğer tarafında ise PKK/YPG’li teröristlerin hareketliliği gözlendi.