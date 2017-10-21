ABD ve İsrail'e güvenin sonu acı oldu 20 Ekim 2017, Cuma

Yasa dışı referandum sürecinde yer yer ellerinde ABD ve İsrail bayraklarıyla da görülen Barzani yanlıları, Irak ordusunun Erbil'e ilerlemesine rağmen kendilerini korumak adına somut bir adım atmayan ABD ve İsrail'e öfke kustu.

Konsolosluk önünde toplanan bir Erbilli'nin "Biri bizi yakacaksa Amerika yaksın, Haşdi Şabi değil, Bırakın Amerika bizi yaksın! ABD ve İsrail'in yardıma gelmesini istiyoruz, bize sözler verdiler fakat verdikleri sözler yalan çıktı. Onlar yalancılar!" demesi kameralara yansıdı.