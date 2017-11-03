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ABD silahlarıyla şehit ettiler

03 Kasım 2017, Cuma
Terör örgütü PKK'nın, 6'sı asker 2'si korucu toplam 8 şehidimizin olduğu Hakkari'de gerçekleştirdiği hain saldırıda ABD yapımı silahlar kullandığı ortaya çıktı.
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