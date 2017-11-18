ABD dizisinde FETÖ propagandası 17 Kasım 2017, Cuma

ABD'de yayın yapan ABC televizyonunda iki sezondur devam eden "Designated Survivor" adlı diziyle Türkiye aleyhinde çirkin bir algı operasyonu yapıldı. Dizide ABD Başkanı ile görüşen FETÖ elebaşının "darbe girişiminin arkasında olmadığı" yalanı büyük bir titizlikle işlendi.