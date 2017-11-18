ABD'de yayın yapan ABC televizyonunda iki sezondur devam eden "Designated Survivor" adlı diziyle Türkiye aleyhinde çirkin bir algı operasyonu yapıldı. "Designated Survivor" isimli Amerikan dizisinde "Nuri Şahin" ismiyle konu edilen elebaşı Fetullah Gülen, izleyicilere masum gösterildi. Dizide ABD Başkanı ile görüşen FETÖ elebaşının "darbe girişiminin arkasında olmadığı" yalanı büyük bir titizlikle işlendi. Dizide 15 Temmuz'un darbe girişiminin FETÖ bağkantısı olmadığı yalanının yanısıra ciddi çarpıtmalarla da Türkiye hedef alındı.
ABD dizisi Türkiye'yi hedef aldı17 Kasım 2017, Cuma
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