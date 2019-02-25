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91. Oscar Ödül Töreni'ninde şıklık yarışı! Geceye smokin elbisesiyle Billy Porter damga vurdu!

25.02.2019 12:00

Oscar 2019'un en zarif kadınları Irina Shayk, Charlize Theron ve Emma Stone oldu. Oscar'ın en unutulmaz kıyafeti ise kuşkusuz aktör Billy Porter'ın tasarımcı Christian Siriano imzalı kadife smokin elbisesiydi. İşte 91. Oscar Ödül Töreni'nden görüntüler...


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