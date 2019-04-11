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70’li yılların ünlü sanatçısıydı! Serpil Örümcer pazar tezgahı başında

11.04.2019 13:20

1970’li yılların ünlü sanatçısı Serpil Örümcer, şimdilerde Avcılar’da bir Pazar tezgahında çalışarak hayatını devam ettiriyor. Sanat dünyasının vefasız olduğunu söyleyen Örümcer, sanatçı dostlarına sitem etti.


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