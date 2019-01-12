60 yıl önceki diziden çıkan Trump kehaneti

ABD Başkanı Trump yasadışı göçe karşı önlem almak için Meksika sınırına duvar örmeyi planlıyor ama kongre duvara harcanacak 6 milyar dolar ödeneği Trump'a vermemekte direniyor. Tartışma sürerken sosyal medyada ilginç bir görüntü paylaşıldı. Görüntü bundan tam 60 yıl önce gösterilen bir Amerikan dizisine ait. Dizinin kahramanının adı tesadüfe bakın ki Trump... Ve yine tesadüfe bakın ki o Trump bir duvar inşat etmek istiyor. Adeta kehanet gibi... İşte detaylar...
60 yıl önceki diziden çıkan Trump kehaneti12 Ocak 2019, Cumartesi
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