Yol Durumu

6 FETÖ'cü Kosova'da yakalanıp getirildi

29 Mart 2018, Perşembe

FETÖ/PDY'nin Balkan yapılanmasına ağır darbe vuruldu. Operasyonla 6 örgüt mensubunu Türkiye'ye getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı..

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