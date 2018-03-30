6 FETÖ'cü Kosova'da yakalanıp getirildi

FETÖ/PDY'nin Balkan yapılanmasına ağır darbe vuruldu. Operasyonla 6 örgüt mensubunu Türkiye'ye getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı..
6 FETÖ'cü Kosova'da yakalanıp getirildi29 Mart 2018, Perşembe
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