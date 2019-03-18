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44 polisi şehit eden darbeci pilot Uğur Uzunoğlu'ndan "uyudum" yalanı

18.03.2019 13:46

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında kullandığı savaş uçağıyla 44 özel harekat polisini şehit eden, ardından TBMM'yi bombalayan darbeci pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu, savcılıktaki itirafları ve telsiz görüşmelerine rağmen gece boyunca Akıncı Üssü'nde uyuduğunu, saldırıları düzenlemediğini iddia etti.


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