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4 bin 534 nüfuslu mahallenin rakipsiz bayan muhtar adayı

31.03.2019 12:03

Samsun'da 4 bin 534 nüfuslu 3 bin 180 seçmenin bulunduğu Ulugazi Mahallesi'nin tek muhtar adayı olan Filiz Kavalcı'ya geçmiş seçimlerde olduğu gibi yine rakip çıkmadı.


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