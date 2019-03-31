4 bin 534 nüfuslu mahallenin rakipsiz bayan muhtar adayı 31.03.2019 12:03

Samsun'da 4 bin 534 nüfuslu 3 bin 180 seçmenin bulunduğu Ulugazi Mahallesi'nin tek muhtar adayı olan Filiz Kavalcı'ya geçmiş seçimlerde olduğu gibi yine rakip çıkmadı.