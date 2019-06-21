25 yıldır bitmeyen Erdoğan düşmanlığı! İmamoğlu- Küçükkaya skandalını neden örtbas ettiler? 21.06.2019 13:55

Kritik seçim öncesi İstanbul adaylarının ortak canlı yayını öncesi, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ve moderatör İsmail Küçükkaya'nın gizlice otelde buluştuğu ve görüşmenin 46 dakika sürdüğü yayınlanan kayıtlarla deşifre oldu. Görüşmeyi İmamoğlu ve Küçükkaya kabul ederken; Ertuğrul Özkök, Abdulkadir Selvi ve Uğur Dündar gerçeği inkar etti. 25 yıldır tüm haberleriyle Erdoğan düşmanlığı yapan Özkök olayı rayından çıkarıp skandalı örtbas etmeye çalıştı. Selvi ise, konu İstanbul ve İmamoğlu olunca tarafını CHP'den yana tuttu. Dündar da hedefi saptırarak okları Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a çevirmeye çalıştı. Açığa çıkan bu gizli görüşmeyi, normal bir görüşmeymiş lanse etmek isteyenler ne yapmak istiyor? Skandalı neden örtbas ettiler? Amaç hedef saptırmak mı? İşte yanıtı...

Cumhur İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ile Millet İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ile gerçekleştireceği ortak yayın öncesi sözde tarafsız moderatör İsmail Küçükkaya ile gizlice otelde buluşması gündemi sarsmış, toplumun büyük kesiminden tepki görmüştü. Görüşmeye katılan taraflar bile skandal görüşmeyi kabul ederken Ertuğrul Özkök, Abdulkadir Selvi ve Uğur Dündar, gerçekleri inkar etti. Bu görüşmeyi normal bir şey gibi göstermek isteyerek hedef saptırmaya çalıştılar. İşte gerçeğin üstüne örtmeye çalışan isimler...

ERTUĞRUL ÖZKÖK: SKANDALI ÖRTBAS ETMEK İSTİYOR

Türkiyede toplumsal kuşatmanın en büyük süreçlerinden biri olan 28 şubat darbesini destekleyen, dönemin Hürriyet gazetesinde attığı manşetlerle Türkiye'nin huzuruna kasteden, "411 el kaosa kalktı" manşetini gazetesinden demokrasiye karşı savunan, 367 garabetinde ön safta yer alıp demokrasiyi tehdit eden Ertuğrul Özkök yine devreye girdi. İtibar suikastı yazıları kaleme alan ve 25 yıldır tüm haberleriyle Erdoğan düşmanlığı yapan Özkök'ün bugünlerde de amacı bu. Erdoğan gitsin diye çalışıyor. Skandalı konuşmak yerine olayı rayından çıkarıp skandalı örtbas etmek istiyor.

ABDÜLKADİR SELVİ: TARAFINI CHP'DEN YANA TUTTU

Abdulkadir Selvi, konu İstanbul ve İmamoğlu olunca ya gerçeği görmüyor ya da görmek istemiyor. Soru alışverişi herkes tarafından tepki çekerken Selvi ise tarafını CHP'den yana tuttu.

UĞUR DÜNDAR: OKLARI YILDIRIM'A ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR

Skandal görüntülerden bahsetmeyen Uğur Dündar, okları Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a çevirmeye çalışıyor. Dündar, hedef saptırmak istiyor.