16 Haziran Pazar günü Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binal Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayında bir araya gelerek moderatör İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Programın ardından Küçükkaya ile İmamoğlu'nun gizlice buluşmasının ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü.



SORULAR ÇALINDI!

Skandal buluşmanın ardından sözde tarafsız Küçükkaya'nın, CHP adayı İmamoğlu ile buluşmasında soruları paylaştığı, hatta programı birlikte hazırladıkları iddiaları güçlendi. CHP adayı İmamoğlu'nun, program sırasında da her soruya adeta önceden hazırlanmışcasına grafiklerle yanıt vermeye çalışması da dikkat çekmişti.







SKANDALI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTILAR!

Başta Ertuğrul Özkök olmak üzere bazı yazarlar söz konusu İmamoğlu ve Küçükkaya olunca skandalı örtbas etmeyi tercih etti. Ertuğrul Özkük, ortada onca soru işareti ve şüphe varken Küçükkaya'ya tek söz etmezken eleştiri oklarını buluşmanın yapıldığı otele çevirdi.







NEDEN TEK SÖZ ETMİYOR?

Görüntüleri paylaşan otelin güvenilirliğinbi sorgulayan ve "ahlaki düşüklükten" söz eden Özkök, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın güvenilirliği hakkında hiçbir eleştiride bulunmadı.







SKANDALI NEDEN ÖRTBAS ETMEK İSTİYORLAR?

Ertuğrul Özkök gibi birçok yazar, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın karıştığı bu skandalı örtbas etmek için "etik" iddiasına sarıldı. Türkiye'nin gündemine oturan bu gizli kapaklı görüşmenin ortaya çıkmasının ardından konuya bir açıklık getiremeyen bazı odaklar, "görüntüleri kim servis etti?" sorusuyla ortalığı bulandırma çabası içerisine girdi. Dünyanın neresinde olursa olsun haber değeri taşıyan bu olayın üzerini örtmeye çalışarak, İmamoğlu ve Küçükkaya'ya "Neden görüştünüz ve ne konuştunuz?" sorusunu sormak yerine "etik değil" iddiasının arkasına sığınmaları kamuoyunda soru işaretleri oluşturdu. Görüntüler ortaya çıkmadan önce görüşme ile ilgili kimsenin haberi olmamasına rağmen Özkök köşesinde yazdığı yazıda "​Küçükkaya'nın yaptığı gizli kapaklı bir şey yok..." diyerek FOX sunucusunu aklamaya çalıştı.

