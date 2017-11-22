Yol Durumu

25 yıl sonra ailesine kavuştu

21 Kasım 2017, Salı
Ailesinden 2 yaşındayken ayrı düşen Yeşim Gül’ün, anne ve kardeş hasreti sona erdi.
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