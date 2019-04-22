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23 Nisan şarkısı ve sözleri dinle - 23 Nisan en güzel mesajları Atatürk sözleri

22.04.2019 16:12

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yine tüm yurtta coşku ile kutlanacak. Okullarda yapılacak olan törenlerde konuşma yapacak olan öğrencilerin heyecanı da git gide artarken internette en güzel öğrenci konuşma metinleri araştırılmaya başlandı. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. İşte en güzel 23 Nisan öğrenci konuşma metni ve ayrıntılar ile birlikte 23 Nisan Kutlu Olsun şarkısı! Merak edilen detaylar haberimizde... Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. İşte 23 Nisan şarkısı ve sözleri dinle - 23 Nisan en güzel mesajları Atatürk sözleri.


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