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23 Nisan kutlanıyor! Devlet erkanı Anıtkabir'de

23.04.2019 10:00

23 Nisan töreni için TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Anıtkabir’e geldi. Şentop'a bakanlar, siyasi parti liderleri ve devlet erkanı eşlik etti. Mustafa Şentop Antıkabir özel defterini imzaladı. Şentop, ''TBMM olarak 99 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün de ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu vesileyle zatıalinizi ve milli mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun" dedi.


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