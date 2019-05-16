23 Haziran'ın 31 Mart'tan farkı ne olacak? İşte İstanbul'daki seçmen dağılımı 16.05.2019 01:45

İstanbul 23 Haziran Pazar günü bir kez daha sandık başına gidiyor. Büyükşehir Belediye başkan adaylarının oylanacağı bu seçimlerde millet son sözü sandıkta söyleyecek. Yaklaşık 1,7 milyon seçmenin sandığa gitmediği 31 Mart Yerel Seçimlerinin seçmen bazında 23 Haziran'dan farkı ne olacak? Bu konuya araştırmalardan çıkan sonuçlar ne diyor? İŞte detaylar...



YSK'dan İstanbul seçimlerini yenilemesi kararı çıktı. Kararla birlikte gündeme merak edilen sorular geldi. 23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul seçimleri için detaylar netleşti. Buna göre İstanbul'da 10 milyon 560 bin 963 seçmen 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak. Seçim 31 Mart'ta yapılanın tekrarı olduğu için seçmen listeleri yenilenmeyecek, güncelleme yapılmayacak. Yani 23 Haziran 2019 tarihi itibariyle 18 yaşını dolduranlar ve askerden terhis olanlar oy kullanamayacak.



23 Haziran'daki seçimde sadece 31 Mart'ta seçime giren siyasi partiler ve bağımsız adaylar pusuladaki yerini alacak. Siyasi partiler seçimler de aday değişikliği yapamayacak. 31 Mart'taki adaylarıyla yarışa katılacak.

Adayın ölümü ya da istifası gibi istisna bir durum oluşursa işte o zaman yeni bir aday çıkarılabilecek. Yeni aday belirlenmesi için tarih seçim kurulu tarafından belirlenecek. İstanbul seçimleri sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlükler nedeniyle YSK tarafından iptal edilmişti. Bundan dolayı da sandık kurulları yeniden oluşturulacak. Sandık kurulu başkan ve üyeleri devlet memurları arasından seçilecek.