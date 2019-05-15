E-seçmen: İstanbul bir kez daha sandık başına gidecek ve 23 Haziran'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy kullanacak. Peki İstanbul seçimleri için seçmen nerede oy kullanacak, TC numarası ve e devlet şifreleri ile YSK seçmen kaydı sorgulama işlemleri nasıl yapılacak? YSK seçmen kaydı sorgulama, yenilenen İstanbul seçimlerinde oy kullanacak olan birçok seçmenin araştırdığı konu olmaya başladı. TC Kimlik Numarası ve Nüfus Cüzdanı bilgisi ile sorgulanabilecek olan seçmen kaydı, E-Devlet üzerinden ise tek bir tıkla öğrenilebilecek. İşte, YSK üzerinden seçmen sorgulama işlemi hakkında bazı bilgiler. Peki 23 Haziran İstanbul seçimi e-devlet ile nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? YSK seçmen kaydı sorgulama TC ile giriş nasıl yapılır?

YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR

Eğer E-Devlet şifreniz yoksa aşağıdaki linke tıkladıktan sonra nüfusa kayıtlı olduğu il, sıra no ve TC kimlik numarası girildikten sonra oy kullanılabilecek okul öğrenilebilecek.

E-Devlet şifreniz varsa TC kimlik numaranızı aşağıdaki metni takip ederek nerede oy kullanabileceğinizi tek tıkla öğrenebilirsiniz

E-DEVLET İLE NEREDE VE HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM

Sandıklar açıklandığında, sandık sorgulama işlemini kolayca yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Bu işlemi aynı zamanda seçmen kaydınızı sorgulamak için de kullanabilirsiniz.

Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama"dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.

Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa sandıkların belli olduğu dönemde aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

* T.C. Kimlik Numaranız

* Adınız

* Soyadınız

* İl

* İlçe

* Muhtarlık Adı

* Engellilik Durumunuz (Görme veya Ortopedik)

Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. "Seçmen Bilgi Kağıdını İndir" düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı "pdf" olarak indirebilirsiniz.

E-DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİMLERİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET İLE SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet Kapısı aracılığıyla seçmen sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

e-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ aracılığıyla giriş yapın.Açılan sayfada T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi bilgilerinizi girin. Daha sonra arama satırına "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" yazın ve ilk sayfaya tıklayın.

Karşınıza gelen ekranda yurt içi seçmen kütüğü bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

E-devlet sistemine nasıl girilir?

Sisteme giriş yapabilmek için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir: Turkiye.gov.tr internet adresinin üst köşesinde sisteme giriş seçeneği bulunuyor. Bu kısma tıklandığında giriş seçenekleri ile karşılaşılır. Giriş için e-Devlet şifresi, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı, e-imza ya da mobil imza seçeneklerinden biri tercih edilebilir. Giriş sırasında sistem tarafından, güvenlik kodu girilmesini de talep eder.

E-devlet şifresi nasıl alınır?

E-devlet şifresinin herhangi bir PTT şubesinden temin edilmesi mümkündür. T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu fotoğraflı bir kimlik belgesi ibraz edilerek alınan şifre kişiye kapalı bir zarfın içerisinde teslim edilir. Sisteme ilk girişin ardından kapalı zarfın içerisinde verilmiş olan bu şifrenin değiştirilmesi istenir. Şifrenin unutulması durumunda şifre yenileme işlemi yapabilir. Şifre yenileme işlemini yapabilmek için önceden sisteme cep telefonu bilgisinin kaydedilmiş olması gerekmektedir. Sisteme bir cep telefonu kaydedilmiş ise yine bir PTT merkezine giderek aynı şekilde e-devlet şifresinin talep edilmesi gerekir.

e-devlet Şifremi Unuttum

e-devlet şifresini unutmuş olan vatandaşımızın yapacağı öncelikli iş bulunduğu şehirdeki herhangibi bir PTT şubesine başvurmak olacaktır. Orada bulunan veznedara e-devlet şifremi unuttum diyerek bulunduğunuz durumu anlatmalısınız. Şifreyi ilk aldığınızda ödediğiniz 2 TL ücreti şifreyi unuttuğunuz zaman 4 TL olarak ücretlendirilecektir. Ücret ödendikten sonra yeni şifreniz kimliğinize tanımlanacaktır. Sürekli olarak aynı durumla karşılaşmamak için şifrenizi not etmenizi tavsiye ederiz. Şifre unutma işlemi ücreti 10 TL'ye kadar yükselebilmektedir

YSK Başkanı Sadi Güven'den seçmen listesi açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven yenilenmesi kararı alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Güven açıklamasında son günlerde ortalıkta dolaşan "bazı vatandaşların seçmen kaydının görünmemesi" iddialarına ilişkin "Vatandaşlarımız da bugün öğleden sonra kendileri sorgulayabilecekleri gibi; hangi sandıkta nerede oy kullanacaklarını görme imkanına sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart 2019'da yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde İstanbul'da oy kullanma hakkına sahip seçmenlerin, 23 Haziran 2019'da yapılacak İstanbul yenileme seçiminde de oy kullanma hakkına sahip olacaklarını bildirdi. Güven, "31 Mart seçimindeki şartlarla seçime gidilecek." dedi.

YSK binasına gelişinde gazetecilerin soruları üzerine Güven, İstanbul'da yenilenecek seçimde seçmen listelerinde bazı kayıtların bulunmadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Sadi Güven, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul yenileme seçimlerinde kullanılacak sandık seçmen listeleriyle ilgili yoğun tartışmalar yapıldığını gördüğünü belirtti.

İstanbul'da yapılacak seçimin yeni bir seçim değil, bir yenileme seçimi olduğunu vurgulayan Güven, 31 Mart 2019 günü yapılan seçimde kullanılan sandık seçmen listelerinin aynısını bu seçimde de kullanacaklarını bildirdi.

Başkan Güven, listelerde herhangi bir güncelleme yapılmayacağını, askıya da çıkmayacağını ifade ederek, "31 Mart'ta oy kullanma hakkına sahip kim varsa 23 Haziran İstanbul yenileme seçiminde de aynı şahıslar oy kullanma hakkına sahip olacaklar." diye konuştu.

"SİYASİ PARTİLERE SEÇMEN LİSTELERİ VERİLDİ"

Güven, bugün seçime katılma hakkına sahip tüm siyasi partilerle seçmen kütüğünün siyasi partilerle bilgi paylaşıldığı sistem olan SİPPORT üzerinden 23 Haziran'da kullanılacak sandık seçmen listelerini paylaştıklarını aktararak şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız da bugün öğleden sonra 'ysk.gov.tr' sitesine girmek suretiyle kendilerini sorgulayabilecekleri gibi hangi sandıkta, nerede oy kullanacaklarını görme imkanına sahip olacaklar. Bu şekilde seçimler yenilenecek. Yenileme seçiminde sadece sandık kurulları değişecek. Daha önce almış olduğumuz karar gereğince. Onun dışında bir değişiklik olmayacak. 31 Mart seçimindeki şartlarla seçime gidilecek.

Seçmen listelerine herhangi bir ekleme ve çıkarma olmayacak ancak 298 sayılı yasanın 7 ve 8. maddeleri gereğince oy kullanma hakkına sahip olmayan kısıtlı seçmenlerle ilgili beş gün önce, 18 Haziran'da aynı listelerde herhangi bir değişiklik olmadan yanına 'oy kullanamaz' şerhi düşülecek. Çünkü aynı listelerle gidilecek. Listelerdeki seçmen sayılarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Onlar silinmeyecek, sistem karşılarına 'oy kullanamaz' şerhini düşecek."

"23 HAZİRAN'DA YAPACAĞIMIZ SEÇİM, 31 MART'IN TEKRARIDIR"

Bazı vatandaşların YSK'nin sorgu ekranında kendilerini bulamadıklarının belirtilmesi üzerine Güven, şunları söyledi:

"Doğrudur. Bugüne kadar yapmış oldukları sorgularda bulamazlar. Çünkü bizim sistem böyle işliyor. Anlık olarak Türkiye'de kim seçmen ise o an itibarıyla seçmen listeleri yayınlanıyor. Kendini bulamayan vatandaşlarımız muhtemelen adres değişikliği olup da İstanbul dışına giden seçmenler veya listeden düşen seçmenlerdir. Ancak, 23 Haziran'da yapacağımız seçim, 31 Mart'ta yaptığımız seçimin tekrarıdır, yenilenmesidir. Aynı seçmen listelerini kullanacağız. 31 Mart'ta kim oy kullanma hakkına sahip idiyse 23 Haziran'da da aynı şahıslar oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Bugüne kadar 'kendimi göremedim' diyen vatandaşlarımız, bugün öğleden sonra sistemi vatandaşlara açtığımızda İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak seçimde, nerede, hangi sandıkta oy kullanacaklarını görme imkanına sahip olacaklardır. Siyasi partilerle bunu paylaştık. Siyasi partiler de 31 Mart seçmen listesi ile bunu karşılaştırma imkanına sahip olacaklar."

YSK Başkanı Sadi Güven, YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesinin ne zaman tamamlanacağının sorusuna, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Yazımı bittiğinde paylaşacağız." karşılığını verdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görevleri nelerdir? YSK kimlerden oluşur?

31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra başta İstanbul olmak üzere belli bölgelerde oy sayımlarıyla ilgili gündeme gelen Yüksek Seçim Kurul'nun (YSK) görevleri siyaset gündemini yakından takip edenler tarafından araştırma konusu oldu. Peki Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görevleri nelerdir? YSK ne zaman kuruldu, kimlerden oluşur? İşte gündemden düşmeyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hakkında detaylar...



Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görevleri nelerdir? YSK kimlerden oluşur?

Türkiye bir seçimi daha geride bıraktı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından oy sayımlarıyla ilgili gündemden düşmeyen ve tartışmalara neden olan Yüksek Seçim Kurul'nun (YSK) görevleri ve yetkileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyelerden oluşuyor. Peki YSK ne zaman kuruldu? Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görevleri ve yetkileri nelerdir? İşte Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hakkında merak edilenler…

YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK) NEDİR?

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda da seçimlerin yargısal denetimini sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

– Seçimleri düzenler ve seçimle ilgili itirazları inceler ve kararını verir.

– Bir üyenin Milletvekili olup olamayacağına karar verir.

– Kararları kesin olup değiştirilemez , itiraz için başka makamlara baş vurulamaz.

– 11 üyeden oluşur.(7 asıl , 4 yedek)

– Üyelerin 6 Yargıtay , 5 Danıştay arasından seçilir.

– Üyelerin görev süresi 6 yıldır , süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

YÜKSEK SEÇİM KURULU'NUN (YSK) GÖREVLERİ VE YETKİLERİ NEDİR?

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekilliği, il genel meclisi üyeliği, cumhurbaşkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında genel yönetim ve yargısal denetimi sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kuruludur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

YSK NE ZAMAN KURULDU?

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.