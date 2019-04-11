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2019 Kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak? İşte kıdem tazminatında yeni dönem

11.04.2019 10:05

Kıdem tazminatında yeni düzenleme nasıl olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kıdem tazminatı ile ilgili 2019 yılı içerisinde yeni bir sisteme geçileceğini duyurdu. Milyonlarca çalışan yapılan bu açıklama sonrası yeni kıdem tazminatı sisteminin nasıl olacağını merak etmeye başladı. Peki kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak? Yeni sistemde kıdem tazminatında hangi yenilikler var? Kıdem tazminatı kalkıyor mu? İşte kıdem tazminatı ile ilgili merak edilenler...


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