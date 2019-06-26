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2 kız kardeşe tacizde bulunan şüpheliye meydan dayağı

26.06.2019 20:20

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 2 kız kardeşe sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, kızların babası ve çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. Şüpheliyi polis kurtarırken, kalabalığın linç girişimi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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