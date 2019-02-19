18 yıl önce bugün anayasa kitapçığı havada uçtu! Türkiye 51 milyar dolar kaybetti! 19.02.2019 12:36

10’uncu Cumhurbaşkanı Sezer, bundan tam 18 yıl önce dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in yüzüne anayasa kitapçığı fırlatarak, Türkiye’nin büyük bir kaosa sürüklenmesine sebep oldu. Faizlerin tavan yaptığı, 19 bankanın battığı, ülkenin yarı yarıya küçüldüğü kavga neticesinde milli iradeye verilen zarar 51 milyar doları buldu. İşte 18 yıl önce bugün yaşanan büyük kaos...