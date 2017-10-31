FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan olaylara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Darbe girişimini öğrenen halkın ellerinde Türk bayrakları ile Genelkurmay Karargahına akın ettiği görüntülere yansıdı. Türk bayrakları ile alanda olan halka aldırış etmeyen darbeciler, tanklar ile halkın üzerine yürüdü. Görüntülerde halkın tankların üzerine örtü örterek durdurmaya çalıştıkları görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.