Haberler Web TV 15 Temmuz gecesi Sabah – Atv binasında neler yaşandı?

15 Temmuz gecesi Sabah – Atv binasında neler yaşandı?

11.07.2019 18:05

15 Temmuz’da ülkeyi İşgale kalkışan ve vatandaşlara kurşun yağdıran Fetullahçı Terör Örgütü’nün hedeflerinden biri de Turkuvaz Medyaydı. Darbeciler, FETÖ’cü alçakların kirli yüzünü gözler önüne seren A Haber ve Sabah Gazetesini işgal için geldi ancak Turkuvaz Medya çalışanları ve vatandaşlar FETÖ’cülere karşı koydu.


15 Temmuz'da ülkeyi İşgale kalkışan ve vatandaşlara kurşun yağdıran Fetullahçı Terör Örgütü'nün hedeflerinden biri de Turkuvaz Medyaydı. Darbeciler, FETÖ'cü alçakların kirli yüzünü gözler önüne seren A Haber ve Sabah Gazetesini işgal için geldi ancak Turkuvaz Medya çalışanları ve vatandaşlar FETÖ'cülere karşı koydu. O gece darbecilere karşı duran Cengizhan Taşkıran yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı…
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları