15 Temmuz gecesi Sabah – Atv binasında neler yaşandı?

15 Temmuz’da ülkeyi İşgale kalkışan ve vatandaşlara kurşun yağdıran Fetullahçı Terör Örgütü’nün hedeflerinden biri de Turkuvaz Medyaydı. Darbeciler, FETÖ’cü alçakların kirli yüzünü gözler önüne seren A Haber ve Sabah Gazetesini işgal için geldi ancak Turkuvaz Medya çalışanları ve vatandaşlar FETÖ’cülere karşı koydu.
15 Temmuz'da ülkeyi İşgale kalkışan ve vatandaşlara kurşun yağdıran Fetullahçı Terör Örgütü'nün hedeflerinden biri de Turkuvaz Medyaydı. Darbeciler, FETÖ'cü alçakların kirli yüzünü gözler önüne seren A Haber ve Sabah Gazetesini işgal için geldi ancak Turkuvaz Medya çalışanları ve vatandaşlar FETÖ'cülere karşı koydu. O gece darbecilere karşı duran Cengizhan Taşkıran yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı…
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