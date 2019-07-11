15 Temmuz gecesi Sabah – Atv binasında neler yaşandı? 11.07.2019 18:05

15 Temmuz’da ülkeyi İşgale kalkışan ve vatandaşlara kurşun yağdıran Fetullahçı Terör Örgütü’nün hedeflerinden biri de Turkuvaz Medyaydı. Darbeciler, FETÖ’cü alçakların kirli yüzünü gözler önüne seren A Haber ve Sabah Gazetesini işgal için geldi ancak Turkuvaz Medya çalışanları ve vatandaşlar FETÖ’cülere karşı koydu.