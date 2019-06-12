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139 gün oldu! Kader Buse Acar'ın babası bir an olsun vazgeçmedi...

12.06.2019 17:13

Antalya'nın Kemer ilçesinde 139 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sürüyor. Acar'ın otomobille düştüğü Ağva Deresi'nin kuruyan balçık alanlarında iş makinesiyle arama yapıldı.


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