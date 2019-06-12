Antalya'nın Kemer ilçesinde 139 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sürüyor. Acar'ın otomobille düştüğü Ağva Deresi'nin kuruyan balçık alanlarında iş makinesiyle arama yapıldı.
139 gün oldu! Kader Buse Acar'ın babası bir an olsun vazgeçmedi...12.06.2019 17:13
- Şemsiyeyle saklanmaya çalışan PKK'lı teröristler SİHA'ya yakalandı! (Video)
- Türk Kızılay’ından Esra Erol’a Platin Madalya! Esra Erol, 20.000’den fazla çocuğun yüzünü güldürdü!
- 139 gün oldu! Kader Buse Acar'ın babası bir an olsun vazgeçmedi...
- Mersin merkezli DEAŞ operasyonunda 18 şüpheli adliyede (Video)
- Denizde can pazarı: 11 yaşındaki çocuk öldü
- Beşiktaş saldırısının faili yakalandı (Video)
- Dışişleri'nden Hollanda'ya sert tepki
- Meteoroloji'den İstanbul'un iki ilçesi için kritik uyarı
- AK Parti'den ''yeni askerlik sistemi kanun teklifi geri çekildi" iddialarına yanıt (Video)
- KOBİ ve işletmelere kredi müjdesi! Bakan Albayrak, KOBİ'lere ilişkin yeni destek paketini açıkladı
- 2019 yılı çiftçiye köylüye hibe ve sıfır faizli kredi alma destek paketi başvuru şartları nedir?
- Kemal Kılıçdaroğlu’nun çirkin iftirası ortaya çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.