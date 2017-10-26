Seven Ne Yapmaz 8. yeni bölümü ile tüm gerçekler ortaya çıkıyor 25 Ekim 2017, Çarşamba

Atv'nin sevilen dizisi Seven Ne Yapmaz'da heyecan yükseliyor. Atv ekranlarında yeni bölüm 20.00'da başlayacak. Bu bölümde tüm gerçekler ortaya çıkıyor.