Yol Durumu

8. Gün'ün Ozan'ı kendini anlatıyor!

19 Mart 2018, Pazartesi

"Bildiğim tek bir şey var, o da deli olduğum!"

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