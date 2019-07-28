Rusya lideri Putin, C-Explorer 3.11 tipi batiskafa binerek derin denize indi 28.07.2019 16:15

Her yaptığıyla çok konuşulan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yine tüm dünyayı şaşırttı. Doğaya olan ilgisiyle bilinen Putin C-Explorer 3.11 tipi batiskafa binerek derin denize indi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün çekilen fotoğrafları dünya basınında geniş yer buldu.