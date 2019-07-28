Haberler Web TV Rusya lideri Putin, C-Explorer 3.11 tipi batiskafa binerek derin denize indi

Rusya lideri Putin, C-Explorer 3.11 tipi batiskafa binerek derin denize indi

28.07.2019 16:15

Her yaptığıyla çok konuşulan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yine tüm dünyayı şaşırttı. Doğaya olan ilgisiyle bilinen Putin C-Explorer 3.11 tipi batiskafa binerek derin denize indi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün çekilen fotoğrafları dünya basınında geniş yer buldu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Dünya Videoları