Her yaptığıyla çok konuşulan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yine tüm dünyayı şaşırttı. Doğaya olan ilgisiyle bilinen Putin C-Explorer 3.11 tipi batiskafa binerek derin denize indi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün çekilen fotoğrafları dünya basınında geniş yer buldu.
Rusya lideri Putin, C-Explorer 3.11 tipi batiskafa binerek derin denize indi28.07.2019 16:15
- Rusya lideri Putin, C-Explorer 3.11 tipi batiskafa binerek derin denize indi
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