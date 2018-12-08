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İtalya'da gece kulübünde izdiham dehşeti! 100'den fazla yaralı var

08 Aralık 2018, Cumartesi

İtalya'nın Corinaldo şehrinde bulunan Lanterna Azzura isimli gece kulübünde izdiham yaşandı. İzdiham sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirirken, 100'den fazla kişi ise yaralandı.


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