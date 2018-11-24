Fransa polisinden göstericilere sert müdahale

Yaklaşık 1 haftadır akaryakıt zamlarını protesto eden eylemciler, bügün başkent Paris ve diğer birçok kentte gösteriler düzenledi. Polis, caddedeki bir barakayı ateşe veren ve çevreye zarar veren göstericileri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı. Eyfel Kulesi'nin kapıları gösteriler nedeniyle ziyaretçilere kapatıldı.
Fransa polisinden göstericilere sert müdahale24 Kasım 2018, Cumartesi
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